МИД РФ заявил о прекращении действия соглашения о безвизовых поездках с Украиной 1997 года

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Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия соглашения о безвизовых поездках с Украиной 1997 года, сообщается на официальном портале правовой информации.

"1 января 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины, подписанного в Москве 16 января 1997 года", – говорится в документе.

Украина ввела визовый режим с Россией 1 июля 2022 года. Оформление документов доступно в визовых центрах третьих стран или восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Однако в МИД Украины заявили, что наличие визы не гарантирует гражданам РФ въезд на территорию Украины. Окончательное решение принимают пограничники.

16 октября 2023 года вступили в силу ограничения для украинских граждан на въезд на территорию России. Украинцы смогут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области или через аэропорт Шереметьево.



Некоторые украинцы смогут попасть в РФ только через два пропускных пункта