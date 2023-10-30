Советник генпрокурора РФ Поклонская вышла на связь впервые за полтора года

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Советник генпрокурора России Наталья Поклонская впервые почти за 1,5 года опубликовала в своем телеграм-канале пост. В нем она предупредила аудиторию о мошенниках, которые действуют от ее лица.

"Один американский гражданин общался со "мной" (моим фейком в соцсетях) на протяжении аж 11 месяцев. Мошенники (под моим именем) сообщили ему, что Россия выдала меня Украине и для моего выкупа требуется внести (в качестве залога) 100 000 долларов США", – рассказала она.

Однако, уточнила Поклонская, перед тем, как отправить средства, мужчина связался с администратором ее фан-группы, который предупредил его о мошенниках.

На фоне произошедшего Поклонская отметила искренние намерения гражданина США, несмотря на политические отношения между Москвой и Вашингтоном. Она подчеркнула, что благодаря человечности люди могут изменить себя и весь мир.

Поклонскую назначили на должность советника генпрокурора РФ летом 2022 года. После этого она заявила, что перестает вести публичную деятельность и страницы в соцсетях. Для получения ее комментариев теперь необходимо обращаться в пресс-службу ведомства.

