Пашинян назвал условия для заключения мира с Азербайджаном

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Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном при соблюдении согласованных двумя странами принципов. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает РИА Новости.

"Три основных принципа договора о мире и урегулировании отношений согласованы", – заявил он.

Также Пашинян подчеркнул, что за основу договора были взяты показатели из советской энциклопедии в 29,8 тысячи квадратных километров и 86,6 тысячи квадратных километров, которые будут обозначать площадь Армянской ССР и Азербайджанской ССР. При этом он отметил, что точность этих цифр была раскритикована.

"Основной идеей было сослаться на источники, на которые стороны не влияют, взять за основы эти цифры, понимая, что в ходе дальнейших обсуждений и договоренностей произойдет демаркация и делимитация границы", – добавил армянский премьер-министр.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года