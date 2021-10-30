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Политика

30 октября, 23:14

Захарова сообщила, что в ходе двусторонних встреч Лаврова в Риме тема газа не обсуждалась

политика

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что во время двусторонних встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Риме тема газа не обсуждалась. Об этом она рассказала каналу Соловьев Live.

"В ходе двусторонних встреч, которые прошли сегодня у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, эта тема предметно не обсуждалась", – отметила она.

30 и 31 октября Сергей Лавров участвует в саммите G20 в Риме. В субботу он провел ряд двусторонних встреч.

Ранее Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу, связанную с переходом на более чистые источники энергии. Отмечалось, что рост цен на газ в мире обычно связан с использованием многими тепловыми электростанциями нефти или угля. Однако переход европейских стран на зеленую энергию и закрытие угольных станций, по словам экспертов, могут спровоцировать кризис.

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