Таможня Литвы изъяла посылки с маскировочными сетками из РФ для передачи Украине

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Сотрудники таможни в Литве изъяли почтовые посылки из Калининграда с маскировочными сетками для передачи их Украине. Об этом сообщает сайт таможенного департамента балтийской республики.

Как говорится в сообщении, в почтовой посылке поезда Калининград – Москва было обнаружено 22 маскировочные сетки для артиллерийских орудий, в воскресенье – еще 2.

В департаменте отметили, что в сопроводительных документах адресатом была указана Белгородская область.

Ранее власти Литвы установили противотанковые "зубы дракона" на мосту, связывающем страну с Россией. Также там были размещены мины и противотанковые ежи. В литовском Минобороны назвали это решение мерой предосторожности "для организации более эффективной обороны".