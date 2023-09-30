В Никосии отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией

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В Никосии на Кипре отпраздновали День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом РИА Новости сообщили в Российском центре науки и культуры (РЦНК).

Празднование состоялось около здания центра. Там в честь годовщины разместили уличную экспозицию, ознакомиться с которой местные жители и туристы смогут еще в течение нескольких дней.

"Все пространство перед РЦНК также наполнилось флагами России и Кипра, звучанием патриотических песен. Киприоты держали лозунги на греческом языке", – сообщили представители центра, отметив, что среди лозунгов были: "Нет производству военных дронов на Кипре!", "Нет обучению военных ВСУ на Кипре!" и другие.

Председатель Координационного совета российских соотечественников Кипра Дмитрий Апраксин заявил, что путем организации подобного мероприятия воздается должное смелости и мужеству россиян, которые имеют несгибаемую волю и активную гражданскую позицию. Он заявил, что все должны знать о намерении жителей Кипра защищать этот выбор.

В свою очередь, один из учредителей Международного движения русофилов Микис Филаниотис заявил, что Кипру следует возобновить прямое авиасообщение с Россией. Правительству государства следует прекратить следовать санкциям Запада, добавил он.

30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов. Как сообщил Владимир Путин в видеопоздравлении, выбор, связанный с присоединением к России, сделали сами жители путем голосования на референдумах.



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