Палата представителей США внесла проект для исключения шатдауна без помощи Киеву

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Палата представителей, контролируемая Республиканской партией США, предоставила проект продления финансирования правительства страны на 45 дней без помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конгрессмена от штата Оклахома Тома Коула.

Он пояснил, что проект предусматривает выделение средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий в США, однако не содержит финансирования для Украины.

Голосование по проекту может быть организовано в ближайшее время, добавил политик.

До этого Палата представителей конгресса США не смогла утвердить проект финансирования работы правительства до 31 октября. Против него выступили 232 члена палаты.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, назвал ситуацию, при которой представители двух политических партий в Конгрессе не могут преодолеть разногласия, неприемлемой. Подобные обстоятельства могут привести к шатдауну, или временному прекращению работы правительства США.



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