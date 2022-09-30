Захарова указала на западный след в антироссийском выпаде Черногории

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о причастности западных стран к решению Черногории выслать из страны шестерых российских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости.
"За очередным антироссийским выпадом отчетливо просматривается западный след. За последние годы в Подгорице привыкли из корыстных политических побуждений безоговорочно следовать в хвосте навязанной англосаксами русофобской "политики сдерживания", – заявила дипломат.
Захарова отметила, что подобная риторика сейчас "выходит на максимальные обороты" в связи с происходящими на Украине событиями.
По словам представителя МИД РФ, ничем иным невозможно объяснить переход Черногории от дружественного отношения к России к состоянию "форпоста наступления" на страну.
Накануне МИД Черногории объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата. В связи с этим сотрудники дипмиссии РФ должны оперативно покинуть страну.
В связи с таким решением черногорских властей на неопределенный срок была остановлена работа консульского отдела посольства России в Черногории.
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