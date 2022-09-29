Консульский отдел посольства РФ в Черногории приостановил работу на неопределенный срок

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Работа консульского отдела посольства России в Черногории остановлена на неопределенный срок, сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в дипмиссии, данное решение связано с недружественными действиями властей Черногории. Уточняется, что по вопросам консульского обслуживания следует обращаться в российские посольства в соседних странах.

В российском диппредставительстве в Черногории отметили ТАСС, что из республики был выслан почти весь дипломатический состав посольства РФ.

"Подтверждаем факт высылки. Высылается практически весь дипсостав", – сообщили в ведомстве.

Ранее МИД Черногории объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата, сотрудники российской дипмиссии должны будут покинуть страну.

В российском министерстве иностранных дел пообещали дать соответствующий ответ на действия Черногории.



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