Лавров заявил, что ЕС окончательно утратил автономию

Фото: depositphotos/ginasanders

Евросоюз окончательно утратил стратегическую автономию, оказавшись в подчинении у США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Проводя свой бездумный курс по "отмене России", англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, НАТО, а также Европейского союза, который окончательно утратил свой курс на стратегическую автономию", – сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поведение западных стран по отношению к России является откровенным расизмом. Он также призвал США и Евросоюз к соблюдению международных конвенций при поддержке властей Украины.

Лавров отметил, что Штаты и ЕС не объявляли себя участниками украинского конфликта. При этом глава МИД констатировал превращение Евросоюза в авторитарное, диктаторское образование.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!