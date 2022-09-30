Повреждение "Северных потоков" выгодно США – Патрушев

Фото: АР/Swedish Coast Guard
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Вашингтону выгодно повреждение газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС.
"...буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако, очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США", – заявил Патрушев.
На совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ представитель Совбеза отметил, что серьезные вопросы возникают все чаще по отношению к "организаторам клеветнических кампаний".
В настоящее время на "Северных потоках" зафиксировано четыре утечки. Первую обнаружили в ночь на понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма.
Еще две утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг, 29 сентября, береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.
Утечка газа из "Северных потоков" может повлиять на климат в ближайшее 20 лет – СМИ
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