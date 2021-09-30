Берлускони отказался от интервью, которое опубликовала в четверг газета La Stampa

17:42
Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони не давал интервью туринской газете La Stampa, которое было напечатано в четверг, 30 сентября. Об этом сообщает руководство партии "Вперед, Италия" в твиттер-аккаунте.
"Председатель (партии) Сильвио Берлускони никогда не давал никакого интервью La Stampa и опровергает приписанные ему слова", – говорится в сообщении.
Однако главредактор издания Массимо Джаннини подтвердил, что политик дал ему это интервью в среду, 29 сентября, в день своего 85-летия. По словам журналиста, он может предоставить данную запись.
"У меня была беседа с лидером "Вперед, Италия" в день его рождения. Мне не трудно предоставить ее запись", – сказал в интервью Rai Radio 1 Джаннини.
Отмечается, что особое внимание в опубликованном интервью было уделено проблеме лидеров в политической сфере. По версии издания, Берлускони отметил недостаток подобного лидерства не только в Италии, но и в других странах.
В продолжении этой темы бывший премьер-министр назвал Владимира Путина единственным выдающимся лидером на современной международной политической арене.
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