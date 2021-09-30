Берлускони назвал Путина единственным выдающимся лидером

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Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что Владимир Путин – единственный выдающийся лидер на современной международной политической арене, в то время как кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц "слишком скромный, чтобы возглавлять Германию", сообщает ТАСС.

По словам Берлускони, на данный момент не только вся политика Италии испытывает трудности, но и политика во всем мире. Он обратил внимание на ситуацию, которая сейчас происходит в Германии, "где никто не победил" и немецкому политику Олафу Шольцу предстоит сформировать новую власть.

В среду, 29 сентября, Берлускони отметил 85-летие, он получил поздравление от российского лидера.

"Недавно мне позвонил, чтобы поздравить, мой друг Путин. Я ему сказал следующее: "Влади, ты меня знаешь, и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты. Мы посмеялись, но я не шучу, это правда", – поделился итальянский экс-премьер-министр.

Ранее в МИД РФ оценили сотрудничество с преемником Ангелы Меркель. Как сообщил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, Россия готова к сотрудничеству с любым преемником Меркель на посту канцлера ФРГ.

Выборы в Бундестаг прошли в Германии 26 сентября. На данный момент партии переходят к переговорам для формирования коалиции.