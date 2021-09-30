В МИД РФ надеются, что Норвегия не нарушит договор о Шпицбергене

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Россия надеется, что Норвегия не прибегнет к нарушению договора 1920 года об архипелаге Шпицберген. Об этом на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Он выразил надежду, что Осло воздержится от введения пограничного контроля при въезде на архипелаг.

"Исходим из того, что норвежские власти воздержатся от подобных действий в нарушении договора о Шпицбергене", – сказал представитель МИД.

Зайцев подчеркнул, что такая инициатива якобы связана с необходимостью обеспечивать безопасность Шпицбергена. Однако, по словам замдиректора департамента информации и печати МИД РФ, Россия неоднократно предлагала углубить двустороннее взаимодействие в вопросах борьбы с терроризмом.

Зайцев напомнил, что договор от 1920 года предусматривает одинаково свободный доступ в воды, фьорды и порты архипелага всем договорившимся сторонам.

"С учетом этого положения считаем намерения норвежских властей очевидным посягательством на договор 1920 года. В настоящее время пограничные и иные виды контроля не осуществляются в отношении пассажиров морских и авиарейсов на архипелаг и обратно, не следующих через материковую часть Норвегии", – пояснил Зайцев.

По его словам, если Норвегия реализует свои планы, это может повлечь за собой нежелательные последствия для основанной на договоре деятельности государств-участников.

Договор о Шпицбергене был заключен в 1920 году Великобританией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, США, Францией, Швецией и Японией. Документ установил за Норвегией суверенитет над архипелагом. При этом все государства, подписавшие договор, могли заниматься хозяйственной и научно-исследовательской деятельность на архипелаге и в его водах.

СССР присоединился к договору в 1935 году.

Ранее Норвегия отказалась обсуждать Шпицберген с Россией. Тогда вопрос касался введенных ограничений по использованию российского вертолета и установления на архипелаге Норвегией рыбоохранной зоны.