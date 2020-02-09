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Политика

12:17

Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Посольство России в Норвегии обвинило Осло в нарушении обязательств по договору о Шпицбергене. Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

"На Шпицбергене накопились проблемы. Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей (главы МИД наших стран обсуждали их в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 года) Сергею Лаврову пришлось направить соответствующее послание Ине Эриксен Серейде (глава МИД Норвегии. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Там отметили, что Россия не ставит под вопрос суверенитет Норвегии над архипелагом, но подчеркивается, что Шпицберген "не является исконно норвежской территорией", поскольку он получен Осло на условиях, прописанных в Шпицбергенском трактате 1920 года. При этом его действие в полной мере распространяется на континентальный шельф архипелага.

Как уточнили в дипмиссии, Норвегии ставят в укор нанесение участков, расположенных в пределах действия договора, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа.

Шпицберген находится в Северном ледовитом океане и является самой северной частью Норвегии. В соответствии со Шпицбергенским трактатом, архипелаг является суверенной частью Норвегии, однако все страны-участницы договора имеют право эксплуатировать его естественные ресурсы и территориальные воды.
Трактат также устанавливает архипелаг в качестве демилитаризованной зоны.

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