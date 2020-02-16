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Экономика

00:42

Норвегия отказалась обсуждать Шпицберген с Россией

политика экономика за рубежом

Фото: ТАСС/Наталья Дмитрак

Норвегия отказалась от предложения России провести консультации по Шпицбергену. Об этом заявил портал High North News заместитель главы норвежского МИДа Аудун Халворсен.

Он подчеркнул, что Осло не проводит консультации относительно реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории. Халворсен назвал отношения между странами конструктивными и прозрачными. Также он добавил, что Москве следует заняться восстановлением отношений с Западом после кризиса на Украине, передает "Комсомольская правда".

В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил письмо своей норвежской коллеге Ине Эриксен Серэйде в связи с 100-летним юбилеем договора о Шпицбергене. Глава российской дипломатии напомнил, что соглашение предоставляет сторонам одинаково свободный доступ на архипелаг для ведения там хозяйственно-экономической деятельности.

При этом Лавров указал на введенные ограничения по использованию российского вертолета, направленного против россиян порядка депортации и установлении там Норвегией рыбоохранной зоны. Ранее посольство РФ заявило, что не ставит под вопрос суверенитет Норвегии над архипелагом, но указало, что Шпицберген не является "исконно норвежской территорией", а договор распространяется и на шельф.

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