Лукашенко рассчитывает, что в случае войны ВС РФ поддержат Белоруссию

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Подразделения российских вооруженных сил, базирующиеся на западе страны, поддержат Белоруссию в случае вооруженного конфликта на западном направлении, уверен белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом он заявил в интервью CNN.
"У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. <...> И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим", – заявил Лукашенко.
Он отметил, что основой созданной единой вооруженной группировки является белорусская армия.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия планирует закупить у России вооружений на сумму более 1 миллиарда долларов. Он отметил, что российские вооружения поступят в Белоруссию до 2025 года. По его словам, подобные договоренности свидетельствует о том, что страны серьезно подходят к непосредственной близости войск НАТО.
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