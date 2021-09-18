Лукашенко напомнил, что Вильнюс и Белосток являются белорусскими землями

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Фото: depositphotos/palinchak
Польский город Белосток и литовская столица Вильнюс являются белорусскими землями, Минск просто напоминает об этом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на форуме "Символ единства". Трансляцию вел телеканал "Беларусь 1".
Мероприятие посвящено новому государственному празднику в республике – Дню народного единства. Его отмечают 17 сентября. Эта дата связана с вхождением в 1939 году рижских войск на территорию Западной Белоруссии и последующим объединением белорусской территории.
"В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе, мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. <...> Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильнюс это тоже белорусский город", – сказал он.
Лукашенко также подчеркнул, что возвращается к "драматическим урокам" истории не для того, чтобы упрекнуть соседние государства.
Ранее президент Белоруссии заявил, что Польша устроила пограничный конфликт, вывезя на белорусско-польскую границу со своей территории мигрантов из Афганистана. По словам Лукашенко, мигранты, перешедшие границу Белоруссии, двое-трое суток находились там без воды и еды под открытым небом.
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