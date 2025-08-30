ООН осудила атаки ВСУ по мирному населению России

Фото: depositphotos/gary718

ООН выразила обеспокоенность усилившимся воздействием украинского конфликта на мирное население РФ и осудила данные атаки. Об этом заявил помощник генсека ООН Мирослав Енча во время заседания Совбеза всемирной организации, пишет РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что подобные атаки являются нарушением международного права и призвал немедленно их прекратить.

Необходимо активизировать дипломатические усилия по Украине, чтобы выйти на взаимоприемлемые развязки, заявил в рамках этого же заседания исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он указал, что российские партнеры, в первую очередь в США, все отчетливее понимают необходимость устранения первопричин конфликта. Кроме того, для РФ абсолютно неприемлемо, чтобы остающиеся под контролем Украины территории были заняты странами НАТО.