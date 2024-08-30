Сосед Лукашенко рассказал, как к президенту в гости на малую родину приезжал Путин

Фото: kremlin.ru

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко 30 августа исполняется 70 лет. Его малой родиной является агрогородок Александрия, куда в 2018 году после белорусско-российского форума регионов приезжал Владимир Путин. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал местный житель и сосед белорусского президента Геннадий Николаенко.

Как отмечается в материале, в Александрию Лукашенко приглашает некоторых иностранных лидеров и почетных гостей.

"Путин приезжал сюда. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Я баню топлю, на улице сижу. Они идут, я же не буду прятаться. Они: "Здравствуйте" – и дальше пошли. Здоровается всегда", – рассказал Николаенко, добавив, что после они поехали к кринице ("Трофима криница").

По словам соседа Лукашенко, люди часто приезжают к этому роднику. Он также отметил, что хорошо иметь соседа-президента.

"Если бы не президент, у нас бы и дороги не было. А так дорога, асфальт, канализация, вода", – сказал он.

Николаенко отметил, что белорусский президент уделяет много внимания своей малой родине и ее жителям.

Путин ранее поздравил президента Белоруссии с 70-летием и наградил его высшим российским орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Глава государства отметил вклад Лукашенко в развитие связей между странами, в построение института Союзного государства и в продвижение взаимовыгодных процессов на евразийском пространстве.

