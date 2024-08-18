Лукашенко: младший сын может по-доброму покритиковать своего отца

Фото: ТАСС/Наталья Таланова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" рассказал, что его младший сын Николай может по-доброму покритиковать отца.

"Сын такой оппозиционный ко мне – в хорошем смысле", – уточнил он.

Лукашенко также отметил, что его сын является подготовленным человеком, который с отличием закончил школу и хорошо знает английский язык.

"Он на английском обучение проходит биотехнологиям. Он учится в Пекинском университете и в Белорусском госуниверситете по совместной программе, два диплома будет", – добавил белорусский президент.

Кроме того, по его словам, Николай будет защищать Белоруссию "как следует". Подытоживая, Лукашенко пожелал сыну, всем жителям республики и России, а также "всем добрым людям" мирного будущего.

Ранее президент Белоруссии опроверг слухи о собственных планах передать власть в республике своим детям, в частности старшему сыну Виктору, избранному главой Национального олимпийского комитета НОК страны. С мая 1997 года эту должность занимал сам президент.

