Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой США и всего мира

Фото: depositphotos/actionsports

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что ядерное оружие является главной проблемой не только Штатов, но и всего мира. Об этом он сообщил на выступлении в штате Висконсин.

"Это разрушительная сила, подобной которой никто никогда раньше не видел. Мы должны позаботиться о том, чтобы она никогда не была использована", – цитирует Трампа РИА Новости.

Политик добавил, что США при этом до сих пор остаются единственной страной, которая применяла атомное оружие против другого государства.

Трамп уже заявлял ранее, что Китай в будущем сможет догнать или даже перегнать Штаты по размеру арсенала ядерного оружия. По его словам, если третья мировая война начнется, то она в обязательном порядке будет включать использование ядерного оружия.

В МИД РФ отмечали, что Москве может понадобиться развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на действия со стороны западных стран. По словам дипломатов, России следует избегать эскалации, однако сценарии, при которых это возможно, рассматриваются.

