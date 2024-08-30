Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем

Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров развеял слухи о возможных проблемах со своим здоровьем. Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Кадыров рассказал, он регулярно проходит медицинские обследования. По словам врачей главы республики, его организм – как у молодого парня.

Он также обратил внимание на то, что разговоры о его проблемах со здоровьем зачастую начинаются, как только он слегка поправится или похудеет.

Аналогичные слухи о здоровье Кадырова уже распространялись в сентябре прошлого года. Тогда в разных телеграм-каналах публиковались неподтвержденные сведения о том, что Кадыров якобы умер ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ из-за тяжелой болезни.

Позже глава Чечни выложил видео с прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от фейка в Сети, прогуляться на свежем воздухе. Он также добавил, что посещал ЦКБ, чтобы увидеть своего дядю Магомеда Кадырова, который проходил там лечение.