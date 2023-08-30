Балицкий опроверг сообщения СМИ о прорыве ВСУ обороны сил РФ на Запорожье

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Прорыва первой линии обороны Вооруженных сил РФ со стороны ВСУ на запорожском направлении не было, село Работино находится под контролем российских военных. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

До этого министр обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ якобы взяли под контроль село Работино. Подобную информацию также распространяли и западные СМИ.

"Что бы ни говорили сегодня западные кураторы в СМИ, они говорят, что первая линия (обороны) взломана и так далее. Не взломана первая линия, и тот, кто понимает, кто находится на позициях или хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Балицкого, ВСУ только подошли к первой линии. Плотное закрепление российских войск на юге села Работино не позволило украинской армии взять его под контроль.

Ранее Балицкий заявил, что в ходе наступления на запорожском направлении ВСУ используют западные вооружения и технику. Однако, несмотря на это, попытки украинской армии остаются безуспешными. Он заявил, что российские военные сжигают иностранные танки и ликвидируют живую силу противника.



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