Орбан заявил, что Венгрия сочтет поводом для войны атаку на маршрут импорта газа из РФ

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После подрыва "Северных потоков" Будапешт и Белград предупредили, что сочтут любые посягательства на используемые ими маршруты получения газа из РФ как повод для войны. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он уточнил, что речь идет о маршруте южного коридора, по которому российский газ, в частности, поступает в Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Орбан не стал раскрывать, кому именно было адресовано его предупреждение, сказав только, что речь идет не о РФ.

Вместе с тем премьер-министр Венгрии убежден, что предупреждение было понято.

Карлсон, в свою очередь, отметил, что у него не вызывает сомнений идея о том, что подрыв "Северных потоков" был организован администрацией президента США Джо Байдена.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были зафиксированы три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне. Две другие – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.

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