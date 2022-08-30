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Политика

30 августа, 19:34

Стало известно, что Трамп хранил компромат на Макрона

политиказа рубежом

Фото: ТАСС/AP Photo/Evan Vucci

Сотрудники ФБР во время обысков в имении Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа обнаружили папку с файлами о тайнах и подробностях личной и сексуальной жизни французского лидера Эммануэля Макрона, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, экс-глава США говорил о наличии у него компромата на Макрона.

Уточняется, что обнаруженная папка называется "Информация о президенте Франции", при этом о содержании найденных документов не сообщается.

9 августа Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты Федерального бюро расследований. Экс-лидер США назвал это нападением радикальных левых демократов, которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года в качестве кандидата в президенты.

12 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что агенты ФБР при обыске в поместье Трампа изъяли 11 комплектов секретных документов. Было вывезено около 20 коробок, в которых находились документы, фотографии, указ о помиловании экс-советника американского лидера Роджера Стоуна, а также ряд данных о президенте Франции.

В этот же день газета Politico со ссылкой на ордер сообщила, что расследование ФБР в отношении бывшего президента США касается возможного нарушения закона о шпионаже. По данным издания, такое обвинение может обернуться для Трампа тюремным сроком.

ФБР изъяло 11 комплектов документов при обыске у Трампа

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