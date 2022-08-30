ЕС предложил бороться с пропагандой в РФ с помощью соцсетей – СМИ

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Франция и Германия предложили в Евросоюзе меры борьбы с пропагандой в России с помощью социальных сетей. Соответствующий документ Париж и Берлин подготовили перед встречей глав МИД ЕС по визовому вопросу, передает Bloomberg.

Документом предлагается использовать "креативные пути" для распространения независимой информации в России. В частности, план подразумевает финансирование курсов на русском по медиаграмотности. Планируется, что их будут распространять блогеры в YouTube, Telegram и "ВКонтакте".

Кроме того, предлагается использовать против цензуры технические меры, например инструменты обхода цензуры. Речь также идет об информационном контенте на русском языке для проживающих в других странах россиян.

Вместе с тем страны призвали поддерживать открытые каналы для коммуникации с Москвой, несмотря на санкции и поддержку Киева.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция выступают против обширного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. При этом отмечается, что заявления россиян должны быть тщательно проверены на предмет возможных угроз безопасности. Между тем не следует недооценивать влияние непосредственного опыта жизни в демократиях.

