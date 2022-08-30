Во Франции предрекли рождение Четвертого рейха после расширения ЕС

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Фото: depositphotos/paulgrecaud
Читатели французского издания Le Figaro осудили немецкого канцлера Олафа Шольца за его призыв расширить Евросоюз за счет Балканских и постсоветских стран.
"Это конец Евросоюза. Немцы просто хотят расширить свой рынок. Но это уже не ЕС, это Четвертый рейх", – приводит слова одного из читателей "ИноСМИ".
Французы отметили, что история уже показала, что когда Германия выступает за расширение, это опасно. Они также считают, что Европа, в частности, Франция и без того "идут ко дну", а коррумпированные страны вроде Украины в ЕС не нужны.
Другие читатели издания допустили, что в таком случае Евросоюз будет находиться под командованием Германии. Жители Франции призвали политиков, прежде чем принимать соответствующее решение, спросить мнение европейцев.
"Европа [Олафа] Шольца, [Эммануэля] Макрона и [Клауса] Шваба буксует, за исключением случаев, когда речь идет о защите геостратегических интересов США за счет простых граждан", – отметил один из читателей.
Ранее Шольц заявил, что немецкое правительство поддержит расширение ЕС за счет Балканских стран, Украины, Молдавии и Грузии. При этом он выступил за постепенный отказ от права вето и переход на решение большинства по ряду вопросов в Евросоюзе.
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