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Читатели французского издания Le Figaro осудили немецкого канцлера Олафа Шольца за его призыв расширить Евросоюз за счет Балканских и постсоветских стран.

"Это конец Евросоюза. Немцы просто хотят расширить свой рынок. Но это уже не ЕС, это Четвертый рейх", – приводит слова одного из читателей "ИноСМИ".

Французы отметили, что история уже показала, что когда Германия выступает за расширение, это опасно. Они также считают, что Европа, в частности, Франция и без того "идут ко дну", а коррумпированные страны вроде Украины в ЕС не нужны.

Другие читатели издания допустили, что в таком случае Евросоюз будет находиться под командованием Германии. Жители Франции призвали политиков, прежде чем принимать соответствующее решение, спросить мнение европейцев.

"Европа [Олафа] Шольца, [Эммануэля] Макрона и [Клауса] Шваба буксует, за исключением случаев, когда речь идет о защите геостратегических интересов США за счет простых граждан", – отметил один из читателей.

Ранее Шольц заявил, что немецкое правительство поддержит расширение ЕС за счет Балканских стран, Украины, Молдавии и Грузии. При этом он выступил за постепенный отказ от права вето и переход на решение большинства по ряду вопросов в Евросоюзе.

