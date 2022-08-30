Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

08:57

Американские компании хотят продолжить торговлю с РФ через Турцию – СМИ

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Покинувшие российский рынок зарубежные компании хотят продолжить вести торговлю с Россией через Турцию. Об этом сообщает Yeni Safak.

"Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию", – говорится в материале.

В последнее время все больше бизнесменов делают подобные предложения. Отмечается, что американские организации, которые заинтересованы в товарах из РФ, ведут свой бизнес через Турцию и Дубай. Таким способом компании надеются возместить ущерб от потерь, которые произошли после их ухода с российского рынка.

Американские компании стремятся наладить процесс закупки различных товаров, среди которых сырье, зерно, железо, сталь и удобрения. Вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант еще в марте посетил Турцию.

"Посол США в Анкаре Джефф Флейк, давший оценку визиту, сказал, что пять тысяч американских компаний, готовящихся к выходу из России, указали в качестве своего адреса Турцию", – сообщается в газете.

Ранее статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что западным компаниям, принявшим решение покинуть рынок РФ, будет сложно вернуться обратно. Как отметил эксперт, рынок не терпит пустоты, в том числе российский. Срабатывает принцип конкуренции: кто-то ушел – ему на смену пришли другие.

По словам замминистра, многие компании меняют бренд, схему работы. Он также отметил, что с Россией очень выгодно работать, так как четко выполняются все обязательства. Евтухов добавил, что окончательный уход зарубежных компаний с политическими заявлениями встречается редко.

Бренд обуви Crocs вернулся в Россию

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать