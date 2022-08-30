Американские компании хотят продолжить торговлю с РФ через Турцию – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Покинувшие российский рынок зарубежные компании хотят продолжить вести торговлю с Россией через Турцию. Об этом сообщает Yeni Safak.

"Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию", – говорится в материале.

В последнее время все больше бизнесменов делают подобные предложения. Отмечается, что американские организации, которые заинтересованы в товарах из РФ, ведут свой бизнес через Турцию и Дубай. Таким способом компании надеются возместить ущерб от потерь, которые произошли после их ухода с российского рынка.

Американские компании стремятся наладить процесс закупки различных товаров, среди которых сырье, зерно, железо, сталь и удобрения. Вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант еще в марте посетил Турцию.

"Посол США в Анкаре Джефф Флейк, давший оценку визиту, сказал, что пять тысяч американских компаний, готовящихся к выходу из России, указали в качестве своего адреса Турцию", – сообщается в газете.

Ранее статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что западным компаниям, принявшим решение покинуть рынок РФ, будет сложно вернуться обратно. Как отметил эксперт, рынок не терпит пустоты, в том числе российский. Срабатывает принцип конкуренции: кто-то ушел – ему на смену пришли другие.

По словам замминистра, многие компании меняют бренд, схему работы. Он также отметил, что с Россией очень выгодно работать, так как четко выполняются все обязательства. Евтухов добавил, что окончательный уход зарубежных компаний с политическими заявлениями встречается редко.