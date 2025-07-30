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30 июля, 19:39

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Захарова: Россия ответит на решение Болгарии объявить ее "спонсором терроризма"

В МИД России ответили на статус "спонсора терроризма" в Болгарии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Болгарии признать Россию "спонсором терроризма".

"Любое агрессивное беззаконие в отношении нашего государства и его граждан, собственности не останется без адекватного ответа", – передает RT слова дипломата.

Ранее Захарова заявляла, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует использовать противоречия между Россией и Азербайджаном для разжигания межнациональной ненависти. Она отметила, что Москве известно о планах задействовать перебежчиков из РФ для диверсий против республики за вознаграждение.

По мнению дипломата, такие провокации могут привести к распространению информации о российской агрессии в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в ходе борьбы за личную власть украинский президент Владимир Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима. Он указал, что глава Украины несет персональную ответственность за теракты, приводящие к гибели мирных жителей.

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