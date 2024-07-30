Ковач назвал лицемерной критику ЕС из-за льготного въезда россиян

Фото: ТАСС/ЕРА/ROBERT HEGEDUS

Критика Евросоюза в адрес Будапешта из-за упрощения въезда для граждан РФ и Белоруссии является лицемерной, поскольку до этого Брюссель впустил в Европу мигрантов в ущерб безопасности государств. Об этом заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.

Ранее газета Financial Times писала, что председатель Европейской народной партии Манфред Вебер призвал лидеров стран Европы принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз россиянам.

"В ответ на ложь Манфреда Вебера: эта акция – не что иное, как очередная лицемерная атака на Венгрию со стороны провоенной либеральной европейской элиты", – отметил Ковач.

Как он подчеркнул, Вебер и его политические союзники впустили в Европу миллионы нелегальных мигрантов, благодаря чему подвергли страны угрозе нацбезопасности. Спикер правительства Венгрии добавил, что Вебер не проявил беспокойства о европейской безопасности и народах.

Между тем лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал разрушить ЕС из-за агрессивной политики в адрес России. По его мнению, о воинственных настроениях в объединении говорит тот факт, что там осудили инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по мирному урегулированию украинского конфликта.

