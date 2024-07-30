Эксперт Брутер: в Евросоюзе нет лидера

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В Евросоюзе нет лидера, сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ) Владимир Брутер.

По его словам, об этом явно говорит второй срок Урсулы фон дер Ляйен.

"Человек глубоко неадекватный возглавляет ЕС. Это показывает, каким на сегодняшний день является само объединение", – заявил он.

Брутер считает, что перспективы в Восточной Европе есть у премьера Венгрии Виктора Орбана, но не дальше. Что касается Олафа Шольца, то он не является лидером, а стал канцлером ФРГ только потому, что был хорошим бухгалтером, заключил эксперт.

18 июля Урсулу фон дер Ляйен избрали председателем Еврокомиссии на второй срок. Соответствующее решение принял Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге. За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат из 720 членов Европарламента.

28 июня главы государств и правительств Евросоюза утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет.

Урсула фон дер Ляйен была переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта занял пост руководителя Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас получила должность главы дипломатии ЕС.

Каллас после утверждения на пост главы евродипломатии пообещала сделать ЕС "эффективным глобальным партнером", подчеркнув, что главным вызовом считает "войну в Европе".