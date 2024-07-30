Комитет СФ поддержал закон по реализации основных направлений налоговой политики

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Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал закон, направленный на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики, сообщает ТАСС.

Он предполагает введение мер по донастройке налоговой политики в сфере администрирования, социальной направленности в части НДФЛ. Кроме того, он включает нормы, которые нацелены на поддержку работающих в стране компаний.

Ранее этот закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс. Его инициатором стало российское правительство.

Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22% в зависимости от размера доходов россиян с 2025 года.