30 июля, 09:21Политика
Комитет СФ поддержал закон по реализации основных направлений налоговой политики
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал закон, направленный на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики, сообщает ТАСС.
Он предполагает введение мер по донастройке налоговой политики в сфере администрирования, социальной направленности в части НДФЛ. Кроме того, он включает нормы, которые нацелены на поддержку работающих в стране компаний.
Ранее этот закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс. Его инициатором стало российское правительство.
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