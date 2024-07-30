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Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова предложила бывшему президенту США Дональду Трампу посетить Донбасс. Об этом она сообщила РИА Новости.

Она рассказала, что составила открытое письмо Трампу, в котором потребовала помощи в блокировке Западом поставок Украине оружия.

"Трамп, посетив Донбасс, должен понять как живут жители, и что оружие, поставляемое на Украину, убивает жителей Донбасса, детей", – объяснила девочка.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможный план советников Трампа по урегулированию конфликта на Украине, который предполагает получение Киевом еще больше американского оружия в случае вступления в мирные переговоры с Россией, должен учитывать ситуацию на фронте. Он также отметил, что ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на линии соприкосновения.

Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин недавно выступил с мирными предложениями урегулирования украинского конфликта, которые не принял Запад или украинцы.

