Foreign Policy: коррупция не позволит Украине вступить в ЕС и НАТО в обозримом будущем

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Масштабы коррупции на Украине не позволят стране в обозримом будущем присоединиться к Евросоюзу или НАТО. Об этом со ссылкой на источники пишет журнал Foreign Policy.

В материале отмечается, что перспективы присоединения Киева "к западному политическому сообществу и институтам обеспечения безопасности подорваны сохраняющимися трудностями с коррупцией", уровень которой "даже близко не соответствует западным стандартам" и распространяется в том числе и на центральную власть страны.

Журнал пишет, что "некоторый прогресс" в борьбе с коррупцией на Украине был достигнут, однако американские и европейские чиновники считают, что стране предстоит сделать "гораздо больше". В статье отмечается, что судьи, политики и чиновники на Украине обвиняются в коррупции, а Минобороны страны замешано в коррупционных скандалах.

Источник журнала в Пентагоне сообщил, что неготовность принять Украину в ЕС и НАТО частично объясняются политическими соображениями, но основными препятствиями все же выступают коррупция и недостаток прозрачности в государственных институтах. По его словам, особенную озабоченность вызывают оборонные закупки. Он заявил, что США фиксировали на Украине заключения оборонных контрактов с "лицами, близкими к определенным лидерам".

По информации издания, эксперты НАТО помогли внедрить на Украину инструменты контроля за оборонными закупками и сейчас в стране действуют четыре структуры, занимающиеся выявлением случаев коррупции. Однако, как пишет журнал, активисты сообщают, что есть сомнения в независимости по меньшей мере двух из них.

Кроме того, согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей страны, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти Украины не принимают достаточных мер для борьбы с коррупцией в стране. Он добавил, что в период нынешнего конфликта на Украине нет единства политических сил.

