NYT: украинские журналисты пожаловались на растущие ограничения и давление на СМИ

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Украинские журналисты пожаловались на растущие ограничения и давление на СМИ, исходящие от властей страны. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на New York Times.

По данным издания, журналисты в основном "приняли правила военного времени". Сотрудники украинской прессы отмечают, что подвергают свою работу "самоцензуре". Они не критикуют деятельность правительства, чтобы не подорвать моральный дух и не дать информации о коррупции помешать Западу одобрить помощь Киеву.

Как подчеркнула директор Института массовой информации Оксана Романюк, ситуация вызывает беспокойство. По ее словам, ограничения вводятся на фоне того, как Украина "борется за демократию".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти Украины не принимают достаточных мер для борьбы с коррупцией в стране. Он добавил, что в период нынешнего конфликта на Украине нет единства политических сил.

