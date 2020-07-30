Путин поручил создать план по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском

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Владимир Путин поручил разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации отходов в Усолье-Сибирском Иркутской области, передает РИА Новости.

Президент предложил создать межведомственную рабочую группу.

"Ваша главная задача – разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистки загрязненных территорий в городе Усолье-Сибирском", – сказал глава государства на совещании по экологической ситуации в Усолье-Сибирском.

Оказать содействие в работе Путин попросил Минобороны, МЧС, Росгвардию и другие ведомства. Росатом получит полномочия единственного поставщика по ним.

"На Росатом возлагается очень большая ответственность, и не только за ликвидацию накопленного вреда, с учетом планов корпорации по строительству здесь экологического промышленного комплекса", – заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что от Росатома также во многом будет зависеть и дальнейшее социально-экономическое развитие города, а он обладает солидным кадровым потенциалом для проведения работ по созданию новых производств. Президент добавил, что нужно активно предоставлять рабочие места для местных жителей, подумать о программах подготовки и переподготовки кадров по востребованным специальностям. В госкорпорации заявили о готовности выполнить комплексную программу по ликвидации указанных экологических проблем.

Как сообщает пресс-служба Абрамченко, объем средств, который направят на работы, пока не определен. Деньги будут выделены из национального проекта "Экология", добавили там.

Специалисты провели необходимые обследования и дали оценку ситуации на площадке. Первый этап мероприятий планируется завершить в 2021 году.

В июне Путин подчеркнул, что принцип "после нас хоть потоп" является тупиковым и опасным для экологии, однако по нему в России живут еще многие. На встрече с зоозащитниками он напомнил, что в жизни страны был период, когда освоение территорий и создание новых индустриальных центров достигалось любой ценой. Допущенные просчеты сегодня отравляют природу и жизнь людей, признал глава государства.

Он отметил, что проблемы окружающей среды и экологии остаются в числе наиболее чувствительных и важных для общества. Российский лидер считает, что речь идет о национальном достоянии и долге перед нынешними и будущими поколениями, поскольку необходимо сберегать природу для них.