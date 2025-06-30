Турецкая недвижимость экс-замначальника санатория МО обращена в доход России

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Суд в Санкт-Петербурге конфисковал в пользу государства недвижимость, владельцем которой была бывшая заместитель начальника ФГБУ "Сакский военный клинический санаторий имени Пирогова" Минобороны РФ Елена Шарапова. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Изъятию подлежали квартира, земельный участок и парковочное место в закрытом паркинге, расположенные в турецкой провинции Анталья. Как выяснила прокуратура, Шарапова приобрела эти активы на неподтвержденные доходы.

Среди ответчиков оказался сын экс-замглавы Андрей Долгополов. С обоих суд также взыскал госпошлину в размере 6 тысяч рублей.

О наложении ареста на недвижимость в рамках судебного процесса стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда стоимость имущества оценивалась в 18,5 миллиона рублей.

С иском в суд обратилась военная прокуратура Черноморского флота. Его рассмотрение проходило по месту регистрации ответчиков.

В ходе расследования было установлено, что Шарапова с 2020 по 2023 год предоставляла недостоверную информацию о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Это было сделано с целью скрыть наличие недвижимости в Турции.

Долгополов, в свою очередь, ранее работал в том же военном санатории в Саках, что и его мать.

Ранее суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры на 16,7 миллиарда рублей к бывшим замминистра имущественных и земельных отношений Камчатки Владимиру Балакаеву, зампреду правительства Юрию Зубарю, депутату Александру Иванчею и другим фигурантам.

Прокуроры потребовали изъять имущество на основании его коррупционного происхождения. Ответчики через третьих лиц владели группой компаний "Терминал" и морским портом Петропавловска-Камчатского, покупали хозяйствующие субъекты в Камчатском и Приморском крае, извлекая нелегальную прибыль для себя и родственников.