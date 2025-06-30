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Главы МИД России и Казахстана Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу обсудили пролет украинских БПЛА над казахстанской территорией. Об этом пишет RT.

"Службы безопасности наших стран находятся в контакте по данному вопросу", – пояснил Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.

По его словам, Казахстан заверил российскую сторону в обсуждении этой темы с Украиной и принятых мерах для недопущения подобных инцидентов.

Вместе с тем властям на Украине надо понять, что никакая западная военная помощь не изменит ситуацию на поле боя, сообщает радио КП со ссылкой на The National Interest.

По мнению обозревателя Брэндона Вайхерта, Киев могут спасти лишь переговоры о мире.

Он добавил, что сейчас украинский лидер Владимир Зеленский просит западные страны предоставить Киеву "не менее семи" зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако эта просьба вряд ли будет удовлетворена. У США имеется лишь около 14 батарей Patriot, а Германия, Польша и Греция "не хотят их отдавать", сказано в материале.

Несколько десятков украинских БПЛА пролетели над территорией Западно-Казахстанской области республики 19 и 20 июня. Как подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Москва осуждает пролет украинских БПЛА через воздушное пространство Казахстана для нанесения ударов по России.

По словам дипломата, данные действия демонстрируют "беспринципную сущность неонацистской диктатуры в Киеве". Представитель МИД РФ потребовала от всех правительств и профильных международных ведомств отреагировать на такие провокации.