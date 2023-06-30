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Вооруженные силы США столкнулись с дефицитом кадров, в прошлом году недобор в сухопутные войска составил 25%, что является рекордным показателем за последние 50 лет. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные Пентагона.

Отмечается, что сегодня только 9% американцев в возрасте от 16 до 21 года говорят о желании вступить в ряды армии. При этом 80% новобранцев в американской армии приходится на родственников кадровых военных, однако и они все чаще уходят в другие места после прохождения службы.

В газете считают, что на это повлияло несколько факторов, в том числе низкие зарплаты, участившиеся случаи самоубийств среди военнослужащих, плохие условия проживания и медобслуживания. Свою роль сыграли и войны на Ближнем Востоке, в которых у США не было значительных побед.

В этом году плановый набор в сухопутные войска составляет 65 тысяч человек. Тем не менее, ожидается, что армия в итоге все равно недополучит 15 тысяч новобранцев.

Ранее обозреватель American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон заявил, что постоянное увеличение запросов киевских властей по поставкам оружия сильно ударило по мировому влиянию и обороноспособности США. Он также отметил, что последние восемь лет Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой Штатов.

