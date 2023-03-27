Запад забыл о своей оборонной промышленности, поддерживая Украину – СМИ

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Собственный оборонный комплекс стран Европы оказался в плачевном состоянии на фоне активной военной поддержки Украины. Об этом сообщает Washington Post.

"Европа оставила без внимания разрушительную, долгосрочную проблему оборонной промышленности в большинстве стран союза, которая атрофировалась после распада Советского Союза более 30 лет назад и сегодня остается в бездействии", – пишет автор материала.

Сообщается, что согласно годовому отчету НАТО, который был опубликован 21 марта, наращивание военного потенциала Альянса происходит очень медленно, и большую часть прогресса обеспечивает США.

Уточняется, что поставленной десять лет назад цели Альянса по выделению определенных сумм на оборону не достигла ни одна из крупнейших экономик блока.

По мнению автора, некоторые решения Евросоюза, такие как отправка танков Киеву и новый пакет помощи на 2,2 миллиарда долларов "отвечают острой необходимости", но процесс идет слишком неактивно. В материале также отмечается, что Европа чрезвычайно зависима от "мускулов США".

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что оборонная промышленность Евросоюза должна перейти к модели экономики военного времени. По его мнению, это необходимо сделать, чтобы удовлетворить потребности ЕС в оборонном производстве.

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