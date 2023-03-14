Экс-советник Пентагона заявил, что конфликт на Украине уничтожает мощь США

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Понимание того, что военно-промышленные мощности США и Европы не в состоянии удовлетворить украинские потребности, является зловещим сигналом. Об этом в материале для The American Conservative заявил бывший советник Пентагона американский полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, конфликт на Украине стал расшатывать американскую мощь. В администрации Джо Байдена многие ждут "безумных действий" на Украине, что провоцирует кризис доверия людей к правительству, считает полковник.

Макгрегор уверен, что Москва оказалась подготовлена к спецоперации лучше Запада.

"Современная Россия умело заручилась поддержкой своего дела в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Тот факт, что экономические санкции Запада нанесли ущерб экономике США и Европы, превратив российский рубль в одну из самых сильных валют международной системы, едва ли укрепил глобальные позиции Вашингтона", – заключил бывший советник Пентагона.

До этого он заявил, что слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Крыме подтверждают планы Вашингтона "спасти Украину" с помощью прямого вмешательства в конфликт. По словам американского полковника, замгоссекретаря понимает, как безнадежно положение Киева, поэтому пытается втянуть Штаты в конфликт.

Ранее СМИ сообщили, что увеличение оборонного бюджета США может выступать сигналом возможной мировой войны. По данным прессы, в 2023 году Вашингтон готовится выделить на оборону 842 миллиарда долларов. Говорилось, что глобальные конфликты выступают для представителей Белого дома и бизнесменов способом заработки денег.

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