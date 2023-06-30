Госдеп США сообщил, что Вашингтон не собирается отправлять своих военных на Украину

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США не будут отправлять свои войска на Украину, как об этом неоднократно заявлял президент страны Джо Байден. Такое заявление сделал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

"Президент дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину", – приводит его слова РИА Новости.

Таким образом Миллер прокомментировал слова бывшего генерального секретаря НАТО Фога Расмуссена о том, что Альянс может принять непосредственное участие в украинском конфликте.

Данное заявление Расмуссен сделал в начале июня. Он предположил, что такое может произойти, в случае если члены Альянса, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе.

Участник делегации Европарламента по связям с РФ, представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич усомнился, что Альянс пойдет на отправку военных на Украину. По его словам, в данный момент армия НАТО слаба и не имеет достаточного количества техники, особенно после многочисленных поставок Киеву.



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