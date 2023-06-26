В Европарламенте усомнились, что НАТО решится отправить свои войска на Украину

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Североатлантический альянс не будет отправлять своих военных на Украину. Также не представляется возможным создание так называемой коалиции желающих, которая решилась бы отправить свои войска в зону СВО. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на участника делегации Европарламента по связям с РФ, представителя от Хорватии Ивана Вилибора Синчича.

По его словам, в данный момент армия НАТО слаба и не имеет достаточного количества техники, особенно после многочисленных крупных ее отправок на Украину.

Тем не менее существует более серьезный риск – вмешательство Польши в конфликт. Однако если Варшава и решится на такой шаг, то это будет сделано не для противостояния с РФ, а для захвата западных областей Украины, считает Синчич.

Он также выразил уверенность в том, что западная техника, поставленная украинской армии, включая возможную отправку истребителей F-16, не представляет никакой угрозы российским войскам.

Ранее бывший генсекретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предупреждал, что страны НАТО могут ввести свои войска на Украину для непосредственного участия в конфликте.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ответ на это заявил, что Россия предостерегает США от размещения войск НАТО на украинской территории. Если Альянс пойдет на этот шаг, это будет исторической ошибкой, отметил Рябков.

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