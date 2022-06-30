Генштаб ВСУ объявил о намерении взять под контроль остров Змеиный

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Вооруженные силы Украины планируют установить физический контроль на острове Змеиный, сообщил замначальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов.

"На данный момент мы его (остров. – Прим. ред.) контролируем с помощью нашего оружия", – приводит слова Громова РИА Новости.

Он добавил, что российские войска покинули остров, позднее его могут занять украинцы.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России 30 июня завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Он подчеркнул, что это было сделано в качестве шага доброй воли.

Он пояснил, что тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. По его словам, решение российских военных вывести гарнизон с острова не позволит Киеву спекулировать на теме продовольственного кризиса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

