В Совфеде прокомментировали заявление Путина о внешнем управлении на Украине

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков поддержал слова Владимира Путина о том, что президент Украины Владимир Зеленский позволил управлять своей страной внешними силами. Об этом сообщает RT.
"Они фактически с 2014 года в своих действиях руководствовались тем, что им указывали из-за пределов Украины. Где-то сопротивлялся вот этим указкам извне Янукович. Это закончилось его свержением путем конституционного переворота. Но то, что Зеленский абсолютно несамостоятелен в вопросах управления Украиной, – это очевидно", – отметил Цеков.
Он добавил, что власти Украины не могут строить свою внутреннюю и внешнюю политику, опираясь на собственное понимание вопросов.
"Они обязательно должны спрашивать, как к этому относятся США, представители Евросоюза в меньшей степени. Абсолютно несамостоятельная страна оказалась на сегодняшний день", – заключил Цеков.
Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что русские и украинцы являются одним народом. Президент подчеркнул, что не считает украинский народ недружественным. По его словам, таковым является только руководство страны.
При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился со словами российского лидера о том, что украинцы и русские – единый народ.
Путин назвал русских и украинцев одним народом
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