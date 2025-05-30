На Украине перенесли День защиты детей на 20 ноября

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Президент Украины Владимир Зеленский отменил празднование Дня защиты детей 1 июня, который 27 лет отмечался в стране одновременно с Россией. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Согласно документу, День защиты детей на Украине теперь будет отмечаться "ежегодно во Всемирный день ребенка – 20 ноября". Также Зеленский отменил указ экс-президента Украины Леонида Кучмы от 30 мая 1998 года, который предписывал отмечать День защиты детей каждый год 1 июня.

Ранее СМИ писали, что издательство "Абрикос" планирует уничтожить на Украине тираж детской книги "Будиночок мрії" ("Домик мечты". – Прим. ред.) украинской писательницы Юлианны Караман. Причиной стали посты автора в соцсетях на русском языке.

Пользователи Сети возмутились тому, что женщина ведет свои соцсети на русском языке, а также сделала репост видео, как россиянка читает ее книгу, рассказали журналисты.