Захарова: угрозы в адрес Мединского доказывают террористическую сущность киевского режима

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Угрозы в адрес помощника президента России, главы переговорной делегации по Украине Владимира Мединского и его семьи доказывают террористическую сущность киевского режима. Такое заявление в эфире Первого канала сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, РФ понимает, что киевский режим и те, кто за ним стоит, делают все для реализации террористической деятельности не только на словах, но и на деле. Она отметила, что украинские власти уже "перестали давно стесняться" или как-либо скрывать проведение экстремистских и террористических акций.

Об угрозах Мединскому и его родным заявил журналист Владимир Соловьев. По его словам, они поступали от украинских нацистов как взрослым, так и детям. В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В Кремле ситуацию с угрозами назвали вопиющей. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел важным, чтоб соответствующие службы определили источник угроз.