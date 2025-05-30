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30 мая, 07:59

Политика

Кабмин Японии не стал комментировать встречу Путина и вдовы Абэ

Фото: kremlin.ru

Власти Японии не взаимодействовали с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, по поводу ее визита в Москву и не намерены давать по этому поводу комментарии. Об этом сообщил генсек японского кабмина Есимаса Хаяси на пресс-конференции, его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что визит Абэ состоялся на фоне рекомендаций МИД Японии воздерживаться от поездок в Россию, Хаяси только повторил позицию правительства.

Владимир Путин принял вдову бывшего японского премьер-министра в четверг, 29 мая. В ходе встречи российский лидер заявил, что супруг Абэ сделал многое для развития отношений между Россией и Японией. Он также выразил уверенность, что политик искренне стремился к полному восстановлению отношений между странами.

После встречи Путин предоставил Абэ свой Aurus. На машине она отправилась из Кремля в Большой театр.

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