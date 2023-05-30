В России может появиться министерство по делам национальностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Государственная дума может предложить правительству Российской Федерации создать министерство по делам национальностей. Соответствующий проект постановления опубликован в думской электронной базе.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации <...> рассмотреть предложение о целесообразности расширения полномочий Федерального агентства по делам национальностей и создания в структуре федеральных органов исполнительной власти министерства по делам национальностей", – отмечается в документе.

Согласно проекту постановления, правительству предлагается закончить разработку и ускорить внесение в Госдуму законопроекта "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных лиц и лиц без гражданства". Кроме того, предлагается поддержать инициативу думского комитета по делам СНГ о проведении парламентских слушаний по данной теме.

В тексте постановления сказано, что ГД может порекомендовать при разработке закона о федеральном бюджете отталкиваться от необходимости увеличения финансирования госпрограммы "Реализация государственной национальной политики".

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости внесения изменений в Стратегию национальной политики России в связи с включением в ее состав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент РФ напомнил, что новые российские регионы, как и остальные, являются многонациональными.